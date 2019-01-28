شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية اليوم.. والصغرى بالقاهرة 10درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الإثنين طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على باقى الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد وجنوب سيناء والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وعلى البحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 10 18

شبين الكوم 10 18

طنطا 09 18

دمنهور 09 17

الإسكندرية 08 17

بلطيم 08 18

مطروح 07 17

السلوم 07 17

سيوة 07 17

بورسعيد 09 19

دمياط 09 18

الزقازيق 08 18

الإسماعيلية 08 19

السويس 09 18

العريش 09 19

رفح 08 18

رأس سدر 10 20

نخل 03 16

نويبع 15 18

طابا 12 16

كاترين 04 11

الطور 14 17

شرم الشيخ 17 20

الغردقة 16 21

مرسى علم 17 21

الفيوم 07 18

بني سويف 07 18

المنيا 07 18

أسيوط 08 18

سوهاج 08 19

قنا 09 19

الأقصر 13 19

أسوان 13 20

أبوسمبل 15 19

الوادي الجديد 12 20

شلاتين 15 25

أبو رماد 16 24

راس حدربة 18 23

حلايب 17 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 31

المدينة 15 25

الرياض 16 28

المنامة 18 26

أبوظبي 18 30

الدوحة 17 26

الكويت 14 22

دمشق 05 13

بيروت 12 16

عمان 04 12

القدس 02 13

غزة 09 16

بغداد 08 18

مسقط 20 26

صنعاء 06 27

الخرطوم 19 33

طرابلس 10 16

تونس 07 14

الجزائر 09 13

الرباط 07 16

نواكشوط 16 29

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 1 10

إسطنبول 08 12

إسلام آباد 02 16

نيودلهي 04 18

جاكرتا 24 30

بكين -04 06

كوالامبور 23 34

طوكيو 02 13

أثينا 09 15

روما 01 10

باريس 00 06

مدريد 04 13

برلين -01 04

لندن 01 05

مونتريال -17 -15

موسكو -05 -04

نيويورك -01 03

واشنطن -01 06