الرئاسة: السيسى وماكرون يشهدان التوقيع على عدة اتفاقيات اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى والسيدة قرينته صباح اليوم بقصر الاتحادية، رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون والسيدة قرينته، فى إطار زيارة الرئيس الفرنسى لمصر لمدة ثلاثة ايام. وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه من المقرر عقد جلسة مباحثات ثنائية بين الزعيمين، وكذلك جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي الجانبين الرسميين يعقبها التوقيع علي عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين الصديقين، ثم يعقد الزعيمين في ختام المباحثات مؤتمرا صحفيا بحضور وسائل الاعلام من الجانبين.

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