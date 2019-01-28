برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية، اليوم الاثنين، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2019/2018، عقب اعتمادها من الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر.

ويمكن الحصول على النتيجة من خلال إدخال رقم جلوس الطالب على الرابط التالي: