برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الابتدائية والإعدادية الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أعلنت بوابة الأزهر الإلكترونية، اليوم الاثنين، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية للعام الدراسي 2019/2018، عقب اعتمادها من الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر.
ويمكن الحصول على النتيجة من خلال إدخال رقم جلوس الطالب على الرابط التالي:
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