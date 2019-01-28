أخبار مصر | اليوم.. أولى جلسات عنف "الزاوية الحمراء" وقضية "داعش سوريا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. أولى جلسات عنف "الزاوية الحمراء" وقضية "داعش سوريا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتجمهر، واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بمعهد أمناء الشرطة.

كما تستكمل محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة 15 متهما لاتهامهم بالانضمام لتنظيم "داعش " الإرهابي في سوريا والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، وذلك بمعهد أمناء الشرطة في "طرة" .