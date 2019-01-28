كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. أولى جلسات عنف "الزاوية الحمراء" وقضية "داعش سوريا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، اليوم، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتجمهر، واستعراض القوة في منطقة الزاوية الحمراء بمعهد أمناء الشرطة.
كما تستكمل محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة 15 متهما لاتهامهم بالانضمام لتنظيم "داعش " الإرهابي في سوريا والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، وذلك بمعهد أمناء الشرطة في "طرة" .
كانت هذه تفاصيل خبر أخبار مصر | اليوم.. أولى جلسات عنف "الزاوية الحمراء" وقضية "داعش سوريا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.