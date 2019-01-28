شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أفريقية النواب»: هوية مصر القارية تفرضها الثقافة والجغرافيا والتاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد سيد فليفل، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب، هوية مصر الأفريقية، منوها بتميّز الدور المصري الريادي في القارة السمراء.

وخلال مشاركته، الأحد، في ندوة بعنوان «هوية أفريقية أم هويات؟»، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين، قال «فليفل»: «الهوية هي ملامح وجه تتكامل ولا تتنافر، وهي تختلف عن الانتماء كون الإنسان يختار ما ينتمي إليه بينما الهوية تفرضها الثقافة والجغرافيا والتاريخ بالضرورة».

وأعاد إلى الأذهان ما صرح به مناضل جنوب أفريقيا نيلسون مانديلا في أولى زياراته للقاهرة عقب خروجه من السجن، بأن «مصر تتفرد على مستوى العالم بأنها الدولة التي تملك الحركة في اتجاهات استراتيجية متعددة، فهي عربية وأفريقية وإسلامية ومتوسطية وشرق أوسطية، إنها بحق بوابة العالم وبوابة التاريخ».