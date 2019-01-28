شكرا لقرائتكم خبر عن قمة «مصرية- فرنسية» بين السيسي وماكرون الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد اليوم قمة مصرية فرنسية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة، ويحضر الرئيسان عشاء عمل مع رجال الأعمال لمناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك، ومن المقرر أن تتناول مباحثاتهما كل الموضوعات الإقليمية المعنية بها مصر فى المقام الأول، وكذلك أوروبا وفرنسا على وجه خاص.

وتأتى المباحثات فى إطار علاقات الصداقة القوية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، فى مجال الأمن والدفاع فى أمن البحر المتوسط، وقضية الهجرة غير الشرعية، والملف الليبى؛ ومن المقرر أن تتناول سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية على كل الأصعدة، ولا سيما فى المجال العسكرى، فضلًا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وخصوصًا التعاون العسكرى.

كما تشهد المباحثات أيضًا مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول سبل التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، وأهمية مواصلة العمل من أجل تكثيف التنسيق والتشاور بين الجانبين، بما يمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة القائمة، وفى مقدمتها خطر الإرهاب الذى لا تقف تداعياته عند حدود منطقة الشرق الأوسط، بل تمتد لمناطق أخرى.

كان الرئيس ماكرون بدء الأحد زيارته لمصر بالتوجه إلى معبد «أبو سمبل» قبل القاهرة.

وتعقد، اليوم، الغرفة المصرية الفرنسية، بالتعاون مع مجلس الأعمال المصرى الفرنسى، منتدى أعمال مشتركاً، بحضور وزيرى التجارة والاستثمار وعدد من الوزراء الفرنسيين ووفد الشركات الفرنسية الذى يرافق الرئيس إيمانويل ماكرون ضمن زيارته إلى القاهرة.

وأعرب مستثمرون عن أملهم فى أن تسهم الزيارة فى جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصرية، فى ظل اتفاقيات التعاون المشتركة التى سيتم توقيعها بين البلدين خلال الزيارة.

وأعلنت شركة سانوفى الفرنسية؛ العاملة فى السوق المصرية، توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة، اليوم، لتطوير خدمات الرعاية الصحية فى مجال الأورام والحالات الحرجة بالقلب والأوعية الدموية.

وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، عضو مجلس الأعمال المشترك، إن الشركات الفرنسية شريك استراتيجى فى السوق المصرية، وتهتم بالاستثمار فى القطاع الغذائى، وآخر صفقاتها استحوذ شركة لاكتاليس حلاوة المصرية الفرنسية على شركة جرين لاند فى صفقة بلغت قيمتها 890 مليون جنيه. وأعرب عن أمله فى أن تسهم هذه الزيارات فى زيادة الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرية، فى ظل دعم قيادات البلدين للتعاون المشترك فى المجال الاقتصادى، وأثنى على الاتفاق الذى سيتم توقيعه اليوم بين وزارة التموين وشركة ريجنيس المتخصصة فى إدارة أسواق الجملة.

وقال حسن بهنام، المدير التنفيذى للغرفة الفرنسية، إن المنتدى يطرح فرص الاستثمار المشتركة والإجراءات الإصلاحية الأخيرة فى مصر. شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا تحسنا إيجابيا خلال السنوات الأخيرة، فى ظل التقارب السياسى بين القاهرة وباريس، وهو ما انعكس على حجم التبادل التجارى بين البلدين والاستثمارات المشتركة. ووفقا لتقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة، فقد ارتفع التبادل التجارى بين البلدين ليسجل 2.4 مليار يورو خلال عام 2017، مقابل 2 مليار يورو خلال عام 2016، فيما سجل حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضى 1.4 مليار يورو.

وأشار التقرير الصادر فى أكتوبر الماضى إلى أن أهم الصادرات المصرية للسوق الفرنسية تمثل فى الملابس ومصنوعاتها والأسمدة واللدائن والفاكهة والخضراوات والزيوت والآلات الكهربائية، فيما تمثلت أهم وارداتنا من السوق الفرنسية: المعدات والأجهزة والقمح والحبوب، ومنتجات صيدلة وأدوية، وعربات القطارات والسيارات، ومنتجات غذائية.

وأوضح أن الاستثمارات الفرنسية فى مصر سجلت ما يوازى 5.4 مليارات يورو، موزعة على 473 مشروعًا، تنفذها 160 شركة فى قطاعات الصناعات الزراعية وتكنولوجيا المعلومات، والبناء والتشييد، والطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والمواصلات، والبنوك والتأمينات، والطيران، وتنقية وتحلية المياه ومشروعات البنية التحتية والسياحة، ويعمل فيها 35 ألف موظف.

وشهدت القاهرة خلال الأشهر الماضية زيارات لوفود شركات فرنسية، لبحث مجالات التعاون، تمهيدا للزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسى، وكان أبرزها زيارة وفد من الشركات الفرنسية إلى العاصمة الإدارية لبحث التعاون فى مجلات البنية التحتية، وتنفيذ أول منظومة للنقل الجماعى داخل العاصمة.