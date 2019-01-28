شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الاثنين.. الأخبار المتوقعة 28 يناير 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تنظم غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر المنتدى الاقتصادي الفرنسي المصري بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. يفتتح أسقف شمال أفريقيا للكنائس الأسقفية الأسقف سامي شحاتة فعاليات الدورة الـ20 لمعرض «فن بلا أسوار»، في كاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية. تنظم جامعة الدول العربية «إدارة الأزمات» برنامجا تدريبيا لفريق عمل حفظ وبناء السلام للجامعة العربية بمقر بعثات حفظ السلام في «برينديزي» بإيطاليا، وذلك في إطار برنامج التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. يتفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان مشروع الطاقة الشمسية الجديد بقرية بنبان غرب النيل بأسوان، والذي يعد أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم، ويسلم شهادات «أمان» للعمالة غير المنتظمة بالمشروع. تستكمل محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة 15 متهما لاتهامهم بالانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد، وذلك بمعهد أمناء الشرطة في «طرة». تستأنف محكمة جنايات القاهرة نظر إعادة إجراءات محاكمة 120 متهما؛ لاستكمال المرافعات في قضية أحداث العنف التي وقعت بمحيط نقابة الصحفيين في قضية «الذكرى الثالثة لثورة يناير»، والصادر ضدهم الأحكام الغيابية بالسجن 10 سنوات. تبدأ في نواكشوط أعمال المؤتمر المغاربي لاتحاد أرباب العمل بهدف تعزيز التعاون البيني وتدعيم التكامل الاقتصادي بين البلدان المغاربية.

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