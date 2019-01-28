شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بالهرم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 3 أشخاص مصرعهم و أصيب أخر، فى انقلاب سيارة ملاكى أعلى الطريق بمنطقة الهرم ، مما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفين و المصاب إلى المستشفى.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من الخدمات المعينة بمنطقة الهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات .
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