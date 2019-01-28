شكرا لقرائتكم خبر عن عبور 127 سفينة قناة السويس بحمولة 8 ملايين طن فى 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الإقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الــ3 أيام الماضية، من الجمعة، وحتى أمس الأحد، عبور 127 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 8 ملايين طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، أن الطفرة التى تشهدها حركة الملاحة فى قناة السويس سواء من حيث العدد أو الحمولة، دليل جازم على نجاح مشروع قناة السويس الجديدة والرؤية المستقبلية لإدارة القناة فى تطوير المجرى الملاحى للقناة وتعميقه لجذب السفن ذات الحمولات الكبيرة، بالإضافة إلى إتباع الهيئة لمجموعة من السياسات التسويقية المرنة التى استطاعت جذب العديد من الخطوط الملاحية التى لم تكن تعبر القناة من قبل.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 33 سفينة قناة السويس يوم الجمعة بحمولة 2.4 مليون طن، وعبور 47 سفينة بحمولة 2.6 مليون طن قناة السويس يوم السبت، فيما عبرت أمس الأحد 47 سفينة قناة السويس بحمولة 3 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ 3 أيام الماضية من الإتجاهين إلى 127 سفينة بحمولة 8 ملايين طن.