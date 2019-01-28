شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" حزمة إجراءات لحماية أشجار البرتقال من الأمراض والافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الادارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ، حزمة من الاجراءات والتوصيات الفنية لحماية محصول الموالح من الأمراض والافات .

وشدد تقرير المحاصيل البستانية ، على المتابعة الدورية لأشجار الموالح ، وخاصة التصمغ والعفن ، مشيرا الى من أهم أسباب انتشار المرض إنخفاض مستوي منطقة التطعيم أو دفن منطقة التطعيم بالنسبة لسطح التربة،و تراكم مياه الرى حول جذع الشجرة وهذه المياه من وسائل نقل جراثيم الفطر ، وعدم الفحص الدوري للمزراع لاكتشاف الإصابه مبكرا

وعن كيفية علاج التصمغ شدد التقرير على كشط التصمغ بسكين حاد مع جزء من الخشب السليم حوالي واحد سم مع مراعاة عدم التحليق للجذع بالكامل حتي لايؤدي إلي جفاف الشجرة النظافة بفرشاة مناسبة ويفضل عدم استخدام فرشاة ذات أسنان معدن ، تعقيم أماكن الكشط والنظافة بالمطهر الفطرى .