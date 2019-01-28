أخبار مصر | الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الإثنين.. وتؤكد: هذه المناطق ستشهد أمطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تكشف عن توقعات طقس الإثنين.. وتؤكد: هذه المناطق ستشهد أمطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، أنه تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد وجنوب سيناء.

وعن الرياح، فأغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وعلى البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن شمال البلاد يشهد انخفاض في درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، بينما تنخفض درجة الحرارة 10 درجات على جنوب البلاد.

وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "dmc"، إلى أن هناك نشاط للرياح مثير للأتربة يصل إلى حد العاصفة على الأماكن المكشوفة، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على شمال البلاد، وجنوب الصعيد.

ولفت رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود طقس بارد نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، مواطنيها بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة ليلًا تحسبًا للبرودة الشديدة في الطقس خاصة المناطق الساحلية والحدودية لانخفاض درجات الحرارة الملحوظ بها، واحتمالية سقوط أمطار.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة الأنحاء تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، والرياح أغلبها جنوبية غربية، تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد وسيناء، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق متفرقة من جنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وأوضح عبد العال، في تصريحات صحفية، أن محافظات الصعيد ستشهد انخفاضا يتراوح من 9 إلى 10 درجات غدا، وأن انخفاض درجات الحرارة يصاحبها نشاط للرياح على أنحاء الجمهورية قد تصل إلى حد العاصفة على الأماكن المكشوفة والصحراوية، موضحا أن طقس الغد يشهد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وجنوب سلاسل جبال سيناء، محذرا المواطنين من نشاط الأتربة، مطالبا بتوخي الحذر حفاظا على الجهاز التنفسي، والابتعاد عن أماكن تجمع الأتربة، بالإضافة إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل الجوية والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية الكثيفة المتواجدة على كافة الطرق تقلل من مستوى الرؤية الأفقية، وهي دليل على استقرار شديد في حالة الطقس، وارتفاع في درجة الحرارة.