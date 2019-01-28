انت الان تتابع انفجار يُسقط 3 منازل في هولندا..و20 شخصا تحت الأنقاض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الأحد، فقدان نحو 20 شخصا تحت حطام منازل انهارت جراء وقوع انفجار، في لاهاي. وقالت وسائل إعلام هولندية، إن انفجارا وقع في مدينة لاهاي، مما أدى إلى انهيار عدد من المباني، وفقدان نحو 20 شخصا تحت الحطام. ونقلت وسائل الإعلام الهولندية عن مصادر قولها، إن الانفجار، الذي لم تعرف أسبابه بعد، تتسبب في انهيار عدد من المنازل على رؤوس ساكنها. وأشارت إلى أن ما بين 10 و 20 شخصا أصبحوا في عداد المفقودين عقب الانفجار.

وأفاد التلفزيون الرسمي في هولندا، بأن الانفجار تسبب في انهيار مبنى مأهول بالسكان، مشيرا إلى أن السلطات شرعت بالتحقيق في الملابسات، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل. وأعلنت السلطات المحلية أن الانفجار أسفر عن انهيار جزئي لـ3 منازل، مؤكدة وجود خطر سقوط كل المجمع السكني في الموقع. وأشارت إلى أن هناك