شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الجيزة" تحدد 9 مراكز دائمة لعلاج فيروس سى على نفقة الدولة بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أنه تم الانتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمي لجميع العاملين وأعضاء الفريق الطبي والإداري في مراكز العلاج لفيروس سي، المكون من مدير طبي ومدير مالي وإداري ومدخل بيانات والصيدلي الأول الذين تم اختيارهم من قبل الوزارة.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالجيزة، أنه تم تحديد مراكز العلاج لفيروس سي مجانا على نفقه الدولة مدى الحياة وهم ٩ مراكز علاج، بـ"مستشفى أم المصريين العام ومستشفى بولاق العام، ومستشفى أوسيم المركزي ومستشفى الوراق المركزي ومستشفى العياط المركزي ومستشفى مبارك المركزي ومستشفى الحوامديه العام ومستشفى الصف المركزي ومستشفى الواحات البحرية".

وأشارت سرور، إلى أنه تم شرح كيفية التنظيم والتنسيق بين مراكز العلاج والجهات العليا كالوزارة والمديرية التابعة لها هذه المراكز، وكذلك شرح أهم الإجراءات المتبعة لاستقبال المرضي الايجابين لاختبار فيروس سي أثناء المبادرة، مشيرة إلى أن هدف هذه المراكز العلاجية لفيروس سي هو استيعاب أكبر عدد من المرضي تحت مظلة العلاج بمنظومة اللجنة القوميه لمكافحة الفيروسات الكبدية وتسهيل إجراءات التقييم على المرضى.