شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الجوزاء تزين سماء الوطن العربى الليلة فى ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد بسماء المنطقة العربية من الليلة وخلال أى ليلة من ليالى الشتاء وبعد بداية الليل مجموعه نجوم الجبار أو الجوزاء ( أورايون)، أحد أسهل المجموعات النجمية الشتوية فى النصف الشمالى للكرة الأرضية.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يمكن التعرف على نجوم الجوزاء بسهولة حيث تقع عاليا فى قبة السماء باتجاه الأفق الجنوبى، وتتميز بثلاثة نجوم متوسطة اللمعان تنتظم في صف مستقيم قصير.

وأوضح التقرير، أن مجموعة نجوم الجوزاء تبدو وكأنها مرتبطة ببعضها من خلال الجاذبية ولكنها ليست كذلك فى الغالب، ولكن مواقعها تظهرها بالقرب من بعضها من زاوية خط الرؤية على الأرض.

وتاعب التقرير: ولكن نجوم الجوزاء تقع على مسافات مختلفة إلى حد كبير من بعضها البعض ، فعلى سبيل المثال تشير التقديرات إلى أن نجم "منكب الجوزاء" يبعد 522 سنة ضوئية فى حين أن نجم "رجل الجوزاء" يبعد 773 سنه ضوئية .

من ناحية أخرى، فإن النجوم الثلاثة التى تشكل "الحزام" ترتبط بشكل ما ببعضها، وهى نجوم عملاقة فى الذراع الحلزونى القريب من مجرتنا درب التبانة.