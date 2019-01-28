"الأوقاف " تختبر المتدربين فى أكاديمية الدعاة فى الحاسب لتقييم مستواهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين ، الأئمة المتدربين فى اكاديمية الدعاة العالمية للغات بمدينة السادس من أكتوبر فى الحاسب الالى ، تعقد الإختبارات برئاسة الدكتور أشرف فهمى ، مدير عام التدريب بمعمل الحاسبات بمقر الاكاديمية لتقييم المستوى ويباشر الاختبارات عبد الواحد الرزيقى ، مدير الاكاديمية بحضور عدد من مهندسى الوزارة.

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