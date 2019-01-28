شكرا لقرائتكم خبر عن " التعليم " تبدأ الاستعداد لانتخابات اتحاد طلاب مدارس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لإجراء انتخابات اتحاد طلاب مدارس مصر خلال الأسبوع الجارى ، وبحسب مصادر مسئولة بالوزارة ، من المقرر أن يستقبل مقر اتحاد الطلاب بالعجوزة الطلاب منتصف الأسبوع الجارى ليتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذ على مستوى الـ" 27 مديرية خلال هذا الأسبوع، لإختيار 27 عضو بالمكتب التنفيذى للاتحاد.

وقالت المصادر، لـ " الخليج 365 " ، يتم اختيار رئيس اتحاد الطلاب والأمين المساعد له من بين أعضاء المكتب التنفيذى بالانتخاب أيضا، مشيرة الى أن المكتب التنفيذى والأمين والأمين المساعد يتم اختيارهم بالانتخاب ، على أن يبدأ اتحاد الطلاب مهام عمله رسميا بعد إجراء تنصيب أعضائه الجدد من قبل قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.