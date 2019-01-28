انت الان تتابع «المحافظين» عن زيارة البشير: يلقى كل الدعم من مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال إبراهيم مطر رئيس لجنة الشئون العربية والإفريقية بحزب المحافظين، إن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى القاهرة، في زيارة عمل تستغرق يوما واحدا، تأتى فى إطار حرص الزعيمين على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين واستكمال مسيرة التعاون بين مصر والسودان بناء على نتائج الدورة الثانية للجنة العليا المصرية السودانية المشتركة التى عقدت فى أكتوبر الماضى. وأكد "مطر" أن الزيارة تأتى فى وقت حساس للغاية نظرا لما تمر به دولة السودان الشقيقة من عدم استقرار نتيجة تصاعد الاحتجاجات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.

وأشار إلى أن التنسيق مستمر بين البلدين الشقيقين حيث شهدت الخرطوم مؤخرا اجتماعا رباعيا على مستوى وزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات بمصر والسودان.وأضاف "مطر" أن الحكومة السودانية تلقى كل الدعم من الدولة المصرية لضمان الحفاظ على أمن واستقرار البلد الشقيق مع تأكيد وزير الخارجية المصري سامح شكري