شكرا لقرائتكم خبر عن نواب البرلمان يطالبون بعقد اجتماع موسع مع الهيئات الرياضية بشأن كأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم مرور أيام عديدة على قرار الكاف باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية، إلا أن الحديث عن ضرورة التنظيم القوى لبطولة كأس الأمم الإفريقية، يكتسب أهمية خاصة فى مصر خاصة أن طريقة تنظيم هذه البطولة ستكون صورة للشعب المصرى أمام الشعوب الإفريقية، ومن هنا تزايدت المقترحات الخاصة بطرق التنظيم القوى لمصر لهذه البطولة الكروية القارية.

أكد عدد من النواب ضرورة التنسيق بين المؤسسات بشكل كبير حتى لا تحدث أية أخطاء، علاوة على طرح أفكار مبتكرة تضمن ربط الشعوب الإفريقية بمصر مثل جذب أكبر عدد من المشجعين للفرق المشاركة لمتابعة المباريات فى زيارة المعالم السياحية، مؤكدين فى ذات الوقت ضرورة التخلى عن التعصب.

وفى هذا الإطار، قالت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مستقبل بمجلس النواب، إن هناك فرص عديدة لتنظيم قوى لبطولة كأس الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر منتصف هذا العام، مشيرة إلى ضرورة أن يعرف كل مواطن مصرى أهمية الحدث لنكون قادرين على تحمل هذه المسئولية خلال تنظيم هذه البطولة.

وأضافت النائبة دينا عبد العزيز، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هناك ضرورة لاستغلال الفرص بشكل إيجابى لتقديم صورة للمواطن المصرى المتحضر، خصوصا داخل وخارج المباريات، والتخلى عن تماما عن الصفات السلبية مثل التعصب.

وأشارت عضو مستقبل بمجلس النواب، إلى ضرورة استغلال وزارة السياحة هذا الحدث لتعظيم السياحة الإفريقية، وجذب أكبر عدد من المشجعين للفرق المشاركة لمتابعة المباريات وزيارة أهم معالم مصر خلال فترة إقامة المباريات.

من جانبه قال اللواء يحى كدوانى، عضو مجلس النواب، عن تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية خلال العام الجارى، حدث كبير ، ولكن يحتاج لأن يكون هناك تنظيم قوى ومشرف أمام دول أفريقيا ويعبر عن صورة مصر أمام كل الدول، وخاصة أننا افتقدنا مثل هذه الأحداث الكروية الهامة خلال الفترات الماضية ، نتيجة لما شهدته مصر من أحداث وتغييرات .

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه فى تلك الفترة التى تشهد فيها مصر استقرار كبير نتج عنه أنها تفوز بالتنظيم الكبير والهائل لأمم أفريقيا، يتطلب أن يتم التنسيق بين المؤسسات بشكل كبير حتى لا يتم الوقوع فى أية أخطاء ينتج عنها أية أسباب سلبية تؤثر على هذا الحدث الكبير ، مؤكدا أن البرلمان ممثلا فى لجنة الرياضة بالمجلس يتابع كل الأمور .

وتابع، لابد من أن يكون هناك اجتماعا موسعا مع كل الهيئات والقطاعات المختصة بالرياضة خلال هذه الفترة، للمناقشة على كل النقاط المتعلقة بالتنظيم، وكيفية إخراج التنظيم بشكل يليق بصورة مصر، حتى لا تصبح الأمور فيها أخطاء.