شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: ظهور نتيجة امتحانات النقل اليوم بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة 6 ابتدائى وأولى و2 إعدادى وباقى امتحانات النقل، من المقرر أن تظهر اليوم الإثنين بالمدارس على مستوى المحافظة.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لـ"الخليج 365"، أن النتيجة ستظهر أيضا على موقع المديرية الإلكتروني، مشيرا إلى أن نسب النجاح كبيرة.

وفى السياق ذكر محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، فى تصريحات سابقة لـ ”الخليج 365” أنه جارى تجميع نتيجة الشهادة الإعدادية من الكنترولات ومراجعاتها، مشيرا إلى هناك 34 كنترولا يتم تجميعهم، ومن المحتمل أن تنتهى أعمال التجميع والمراجعة نهاية الأسبوع الجارى، وسيتم اعتمادها من محافظ القاهرة ثم إعلانها.