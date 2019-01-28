شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حجزها للحكم.. تعرف على تطورات قضية "داعش إسكندرية" × 13 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، من تسطير كلمة النهاية بقضية "داعش إسكندرية" بعد حجز القضية للحكم.

1 ـ القضية تضم 30 متهما من بينهم 14 هاربا و16 حضوريا.

2 ـ تنظر الدعوى الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد.

3 ـ المتهمين يواجهون العديد من التهم وأشدهم عقوبة تهمة حيازة أسلحة وحيازة مفرقعات عفب ضبط عبوة ناسفة زرعها متهم بمحل خمور.

4 ـ المحكمة استمعت لمرافعة الدفاع على مدار 6 جلسات وكان آخرها جلسة 21 يناير.

5ـ شاهد الإثبات الثانى حسام بولو تعرف على المتهم حمزة شعبان والذى قام بزرع عبوة ناسفة داخل محل ملكه.

6 ـ القضية تضم 5 شهود إثبات فى مقدمتهم مجرى التحريات.

7 ـ المتهمون اتخذوا معسكر تدريبى بالصحراء الغربية لتدريب عناصر الخلية على القتال واستخدام السلاح.

8 ـ النيابة العامة تصف الخلية فى مرافعتها بجلسة 3 نوفمبر الماضى بجمعة الجهل والضلال وتطالب بتوقيع أقصى عقوبة.

9 ـ المحكمة نظرت 13 جلسة تقريبا فى الدعوى.

10 ـ المحكمة حجزت القضية لجلسة 30 مارس المقبل للنطق بالحكم وصرحت للدفاع بتقديم المذكرات الختامية.

11ـ المحكمة عرضت المتهم السادس على الطب الشرعى لمعرفة حالته الصحية بعد طلب الدفاع عرضه على الطب الشرعى.

12 ـ جلسات المحاكمة عقدت داخل قاعة المحكمة المنعقدة بمجمع محاكم طرة.

13 ـ المتهمون يواجهون تهم التخطيط لاستهداف 5 كنائس فى الإسكندرية ودمياط والجيزة، والاتصال بتنظيم داعش بسوريا.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابى" وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات والملاذات الآمنة لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقى تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم (داعش) بسوريا وليبيا.