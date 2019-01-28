شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" حملات مرورية مكثفة على محطات الغربلة لتوفير التقاوى الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة الزراعة، ممثلة في الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة، استعداداتها لتوفير تقاوى المحاصيل الزراعية للموسم الصيفى، من خلال حملات مرورية منظمة على محطات وإعداد التقاوى و التعرف على مدى استعدادها لتشغيل والبدء فى تجهيز و إعداد التقاوى وبأسعار مناسبة.

وقال تقرير وزارة الزراعة ،أنه هناك لجان مشكلة من قبل الإدارة المركزية لانتاج التقاوى ، بالمرور على 14 محطة غربلة للتقاوى بخطوط انتاج 17 خط للوقوف على جاهزيتها لتوفير جميع التقاوى الصيفية ، واستمرار الحملات المرورية اليومية على محطات إعداد التقاوى التعرف على مدى استعدادها لتشغيل و البدء فى تجهيز واعداد تقاوى المحاصيل الصيفية.

وأضاف التقرير، أن هناك متابعة دورية لخطوط الإنتاج وعملية الصيانة للمحطات الغربلة، وتوفير كل الإمكانيات لإعداد تقاوى على درجة عالية من النقاوة لكافة المحاصيل الصيفية ، ويتم المرور على ورشة الإصلاحات بالمجمع و التعرف على النواقص و العمل على إيجاد حلول لها لتوفير تقاوى عالية الإنتاجية ومقاومة للظروف البيئية المتباينة وبأسعارمناسبة للمزارعين و فى الوقت المناسب بالأسواق لكافة المواسم.