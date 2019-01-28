شكرا لقرائتكم خبر عن "الأطباء" تطالب بتوفير التدريب والتعليم المهنى المستمر لأعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سمير التونى ، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء أن مصر تمتلك كوادر طبية عظيمة ولها ثقلها على المستوى العالمى ،و يمكن الاستفادة منها فى تدريب الخريجين من الأطباء ، مشيرا إلى أن البروتوكول الذى وقعته وزارة الصحة مع الجانب البريطانى لسفر 100 طبيب لن يحل أزمة تدريب الخريجين من الأطباء فى مصر خاصة وأن السفر يكون لمدة شهر واحد وهذه فترة غير كافية.

وقال التونى ، فى تصريحات لــ"الخليج 365"، أنه يجب سفر عدد من الكوادر الطبية لمدة طويلة بحيث يعود مدربا وليس طبيب عاملا ، ليساهم فى تدريب وتعليم الأطباء بواسطة الخبرات التى اكتسبها من الخارج والكادر الطبى الواحد سيعمل على تعليم أكثر من ألف طبيب أما مدة الشهر فهى غير كافية ولن تجدى فى اكتساب أى طبيب لأى مهارات.

وطالب أمين عام مساعد نقابة الأطباء، بمنح الفرصة للخريجين من الأطباء وكذلك كبار الأطباء حتى يتاح لهم التعليم والتدريب المهنى المستمر بشرط أن يتم التعليم والتدريب على حساب جهة العمل وليس الطبيب نفسه.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة وقعت بروتوكول تعاون مع الجانب البريطانى ، فى حضور سفير إنجلترا لتعليم وتدريب الأطباء فى الخارج على أن تتحمل الوزارة كافة التكاليف على أن تبدأ الدفعة الأولى من سفر الأطباء خلال الفترة المقبلة بسفر 25 طبيبا ومشرفا ، مؤكدة أن الوزارة تستهدف سفر 100 طبيب خلال 3 شهور تمثل المرحلة الأولى من البروتوكول.