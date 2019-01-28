شكرا لقرائتكم خبر عن معرض التضامن "ديارنا 2019" يستقبل المواطنين لليوم الثامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل معرض وزارة التضامن الاجتماعى " ديارنا 2019 " لليوم الثامن على التوالى المواطنين، حيث تنظمه الوزارة حاليًا بصالة صندوق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، ويطرح المعرض منتجات الأسر المنتجة والحرف اليدوية والمفروشات، وكذلك جناح للمنتجات الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى .

كانت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ، أعلنت أن مبيعات معرض ديارنا 2019 تخطت مليون ونصف المليون جنيه ، خلال الأيام الخمسة الأولى من عمر المعرض ، وأن عام 2019 هو عام دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال إستراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية، وأن معرض ديارنا 2019 يعد الأكبر والأضخم من حيث عدد العارضين ومساحات العرض؛ حيث يصل عدد العارضين إلى 500 عارض وعارضة على مساحة عرض 5 آلاف متر مربع.