شكرا لقرائتكم خبر عن قـمر جمادى الأولى يزين سماء الوطن العربى فى منظر بديع مع شروق الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل القمر لحظة التربيع الأخير، ويكون بذلك قطع ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال الشهر.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن قمر التربيع الأخير سوف يبقى مشاهدا إلى أن يغرب ظهر اليوم الإثنين، مؤكدا أنه سيكون من أجمل المناظر رصد القمر عاليا فى قبة السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس اليوم الإثنين مع خلفية السماء الزرقاء فى منظر بديع .

وتابع التقرير، أنه من المعروف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل أربعة أسابيع وتكون النتيجة دورة أطواره من المحاق والتربيع الأول مرورا بالبدر المكتمل ومن ثم التربيع الأخير ويعود إلى المحاق مرة كل 29.5 يوم وهذه الحركة تعني أيضا بأن القمر يتحرك سريعا عبر السماء، فمن ليلة إلى الليلة التالية يقطع القمر 13 درجة ، وهذا سيجعل القمر يشرق ويغرب متأخرا حوالى ساعة في كل يوم .

وخلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس في قبة السماء إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر، ويرصد كهلال قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوقوعه في المحاق جمادى الثاني.

وتعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم، الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضىء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثى الأبعاد وهى فرصة مثالية للرصد والتصوير.