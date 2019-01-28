شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور 4 وزراء.. انطلاق فعاليات المؤتمر القومى الأول لجامعة الطفل اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الإثنين، المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل، بمركز مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

ويقام على هامش المؤتمر معرضا لإتاحة الفرصة للأطفال لعرض ابتكاراتهم، وذلك بعد النجاح الذى حققه برنامج جامعة الطفل على مدار 3 سنوات متتالية بمشاركة 34 من الجامعات والمعاهد المصرية من مختلف المحافظات ويلتحق بالبرنامج حاليا 16400 طفل، وهو برنامج التعليم الإبداعي غير الرسمي للعلوم الذي أطلقته الأكاديمية في عام 2015 في ضوء رسالتها في نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار ودعم المبتكرين والنوابغ واكتشافهم في مراحل مبكرة من عمرهم واحتضانهم، وذلك في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.