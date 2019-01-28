شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة تقترح على الحكومة تقديم قروض ميسرة لتحويل السيارات من البنزين للغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترحت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، وعضو لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تسهيل الحكومة حصول المواطنين على قروض مالية ميسرة لدفع رسوم تحويل سياراتهم من البنزين إلى الغاز الطبيعى، بهدف تشجيع المواطنين للإقدام على هذه الخطوة .

وأكدت النائبة، أن هناك خطوات لابد من إتمامها قبل بدء تشجيع المصريين على تحويل سياراتهم إلى الغاز الطبيعى، على رأسها توفير محطات الغاز بشكل كبير مثل محطات البنزين، فهناك طرق مثل الطريق الدولى لا يوجد به محطات غاز مثل محطات البنزين.

وأشارت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إلى أهمية تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى غاز طبيعى، حيث إن هذا سيساهم فى ترشيد استهلاك الوقود، كما لفتت الى أن رخص أسعار الغاز الطبيعى عن البنزين سيكون عاملا نحو تشجيعهم لتحويل سياراتهم إلى الغاز.

ولفتت النائبة هالة أبو السعد، إلى أن الجهات التى ينبغى أن تعمل على تنفيذ هذه الحملة، هى المجتمع المدنى والحكومة وقطاعات السيارات، والتركيز على حملات التوعية بأهمية هذه الخطوة.