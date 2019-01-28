هيثم الحاج: 900 ألف زائر لمعرض الكتاب في 5 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب لـ"الخليج 365" إن إجمالي عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب، منذ إطلاقه وحتى نهاية يوم أمس الأحد، بلغ حوالي 900 ألف زائر.

ويشكو جمهور المعرض من طول الطوابير أمام مركز مصر للمعارض الدولية، ففتحت هيئة الكتاب -الجهة المنظمة للمعرض- عددًا من الأبواب الجديدة تيسيرًا على الجمهور.

وانطلقت الدورة الذهبية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يقام المعرض لأول مرة في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، احتفالًا بمرور 50 عامًا على انطلاقه للمرة الأولى سنة 1969.

وتستمر هذه الدورة المميزة حتى الخامس من فبراير المقبل، وتحل جامعة الدول العربية كضيف شرف للمعرض وهو يحتفل بيوبيله الذهبي، ويتخذ من شخصيتي المفكر الراحل ثروث عكاشة والأكاديمية البارزة الدكتورة سهير القلماوي، علامتي دورته الاحتفالية باعتبارهما أحد مؤسسي هذا الكيان الثقافي الكبير.

ويشارك في هذه الدورة 748 ناشرًا عبر أجنحتهم التي يعرضون فيها إصداراتهم إلى جانب إصدارات 525 ناشرا آخرين يشاركون عبر التوكيلات، وبذلك يصبح إجمالي عدد الناشرين المشاركين بأنفسهم والعارضين لغيرهم 1273 ناشرا، إضافة إلى ستة من مزاولي مهنة بيع الكتب بسور الأزبكية وتشارك نحو 35 دولة في دورة العيد الذهبي، بالإضافة إلى ثلاث دول تشارك في المعرض للمرة الأولى وهى كينيا وغانا ونيجيريا.