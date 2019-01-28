أخبار مصر | وفر 200 ألف جنيه.. انخفاض غير مسبوق في أسعار هذه السيارات بالسوق المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفر 200 ألف جنيه.. انخفاض غير مسبوق في أسعار هذه السيارات بالسوق المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ تطبيق قرار الإعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية، يؤتى ثمارة حيث شهدت الساعات الماضية انخفاض غير مسبوق في أسعار العديد من السيارات الجديدة.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين مصر وبين دول الإتحاد الأوروبي بخصوص الإعفاء الجمركي للسيارات الواردة من أوروبا.

وأكد أكثر من خبير في سوق السيارات، بأن المستعمل قد انخفضت أسعاره بصورة ملحوظة في اليومين الماضين، وهذا بالتزامن مع انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وداخل سوق الجمعة بمدينة نصر، فقد أكد بعض الأشخاص، بأن السيارة ميتسوبيشي لانسر المعروفة في مصر بـ لانسر بوما والتي تتميز بشكلها الحديث الجذاب، وكذلك مناسبتها للسير في الشوارع المصرية، قد أنخفضت أسعارها بصورة ملحوظة، وتراوحت هذه الأسعار وفقا لحالتها وموديلاتها من 120 ألف إلى 200 ألف، وهو ما اعتبره التجار انخفاضا في سعرها، كما أشاروا إلى الإقبال الكبير على السيارة.

مع بداية شهر يناير الجاري، طبقت التخفيضات الجمركية على أسعار السيارات ذات المنشأ الأوروبي، بموجب اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، فيما يعرف بـ"زيرو جمارك"، وانتظرالكثير انخفاض أسعار السيارات بعد هذا القرار، وهذا ما حدث بالفعل من شركات السيارات التي تسعي لإنعاش حركة مبيعات السيارات بالسوق المصري، وتتسابق فيما بينها على تقديم تخفيضات تلبي طموحات راغبي شراء سيارة جديدة. ولكن مالا يعرفه الكثير أنهم بإمكانهم استيراد سيارة أوروبية، والتمتع بالإعفاء الجمركي الكامل، وذلك بشروط حددتها مصلحة الجمارك المصرية أهمها: - أن تكون السيارة جديدة وليست مستعملة. - استخراج شهادة "يورو 1" من دولة المنشأ الأوروبي المنتجة للسيارة. - أن تكون السيارة من دولة تتبع الاتحاد الأوروبي. - فاتورة الشحن موضح بها سعر وطريقة الشحن. - فاتورة شراء السيارة. - بوليصة الشحن ولابد أن يتم الشحن من الميناء الأوروبي إلى الميناء المصري مباشرة. - سداد الرسوم والضرائب المقررة على السيارات الأوروبية بعد شحنها للموانئ المصرية، والتى تختلف باختلاف سعة المحرك: فالسيارات ذات السعة اللترية من 1300 حتى 1600سي سي يتم دفع رسوم 14% فى صورة ضرائب على القيمة المضافة، و1% رسوم جدول، و3% رسوم تنمية. أما السيارات التى سعتها اللترية من 1600 حتى 2000 سى سي، فيتم فرض ضريبة قيمة مضافة عليها تقدر بـ 14%، و5% رسم تنمية و15% رسوم جدول. أما السيارات ذات السعة اللترية من 2000 سى سي، فيما أعلى فيفرض عليها 14% ضريبة قيمة مضافة و8.5% رسم تنمية و30% رسوم جدول.

وكذلك انخفضت أسعار العديد من السيارات المستعملة خاصة من السيارات الأوروبية، وذلك بقيمة تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50 ألف جنيه في السيارة الواحدة.