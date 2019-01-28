مصر | "أخر خروجه في حياته".. كواليس قتل أم لطفلها بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أخر خروجه في حياته".. كواليس قتل أم لطفلها بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت التحقيقات التي أجريت مع المتهمة بالتعدي على نجلها بالضرب، محدثة إصابته التي أودت بحياته، عن تفاصيل جريمتها، وتبين أن المتهمة عاملة نظافة، ومقيمة بمنطقة الوراق، ومنفصلة عن زوجها منذ حوالي 7 سنوات، وأن نجلها يقيم صحبة والده بمنطقة الهرم.

وأضافت التحقيقات أن المجني عليه حضر لزيارتها منذ أسبوع قبل الجريمة وطلب منها أكثر من مرة الخروج من المنزل كما إعتاد أثناء تواجده صحبة والده إلا أنها رفضت، وفي اليوم السابق للواقعة استغل إستغراقها في النوم وخرج من المنزل متسللًا وعقب عودته حوالي الساعة الواحدة والنصف صباح يوم الواقعة عنفته وقيدت يديه وقدميه بقطع من الملابس وتعدت عليه بالضرب صفعًا على وجهه وركله بقدميها لتأديبه.

وأشارت إلى انها أثناء ذلك فوجئت بحدوث نزيف له بالأنف والفم وفقد الوعي فقامت بفك وثاقه لإسعافه إلا أنه فارق الحياة ونقلته للمستشفي، وإختلقت واقعة العثور عليه فاقد الوعي أمام باب الشقة سكنها خشية إفتضاح أمرها، وبالإنتقال لمكان الجريمة وبمعاينة الشقة سكنها تبين وجود أثار دماء على أرضية غرفة النوم، وعثر على منشفة به آثار دماء وإيشارب أبيض اللون وعباءة ممزقة، وبمناقشة المتهمة، قررت أن المضبوطات هي المستخدمة في تقييد نجلها المتوفي.

,ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بتلقيه إشارة من مستشفى إمبابة العام بوصول الطفل سيف.أ.إ.ح، طالب بالصف الثاني الإعدادي، 13 سنة، جثة هامدة.

وبإنتقال قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وبالفحص ومناظرة الجثة، تلاحظ وجود جرح بالفم وخدوش حول الرقبة، وتم التقابل مع والدة المتوفي إيمان.ز.ع.ا.م، 26 سنة، عاملة نظافة،"ومقيمة دائرة القسم، وقررت أنها عثرت على نجلها فاقد الوعي أمام باب الشقة سكنها، فقامت بنقله للمستشفى أملًا في إسعافه إلا أنه فارق الحياة.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، وإعادة مناقشة والدة المتوفي وتضييق الخناق عليها، قررت بتعديها على نجلها بالضرب محدثة إصابته التي أودت بحياته، لخروجه دون علمها، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.