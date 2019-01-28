شكرا لقرائتكم خبر عن رصد مسنين اثنين بلا مأوى في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء سعيد حجازي، نائب محافظ أسوان، رصد حالتين جديدتين لرجلين بلا مأوى، أحدهما يبلغ 63 عاما محال على المعاش من محافظة الجيزة، عثر عليه بجوار مسجد أكتوبر، وبعد متابعة فريق التدخل السريع لحالته تبين أنه يعانى من مرض السكري، ويحتاج إلى توفير مسكن مناسب.

وقال في بيان، مساء الأحد، إنه جرى التنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ اللازم لمتابعة حالته الصحية، فيما كانت الحالة الثانية لمريض نفسي يبلغ 60 عاما، عثر عليه بجوار مستشفى الحميات منذ 7 أعوام ويرفض أي تعامل معه.

في السياق، أوضحت مديرية التضامن الاجتماعي الانتهاء من محضر النيابة الخاص بالطفلة ملك التي عثر عليها بلا مأوى، حيث أمرت النيابة بإيداعها إحدى دور الرعاية المتخصصة بالعجوزة وجارى تسليمها للشرطة.