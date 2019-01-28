شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى منصور رئيسا لمجلس أمناء 500- 500 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع مجلس أمناء 500- 500 برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق بعد موافقة سيادت على رئاسة مجلس أمناء المؤسسة .

وقد صرح عقب الاجتماع بأن بناء هذا الصرح هي مهمة جليلة ومشروع قومى يتعين على كل مصرى أن يقف خلفه لإنجازه فى أسرع وقت .

فهذا الصرح الطبى العملاق لعلاج الأورام بما يضمه من مراكز أبحاث سيكون خير داعم لتوفير الرعاية الطبية المعتبرة واللائقة لكل مصرى بالمجان ولهذا سعدت أن أكون ضمن الساعيين بكل جهد لإنجاز هذا العمل العملاق على الوجه الأكمل فى أسرع وقت والله الموفق.