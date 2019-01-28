شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم العالى": منتدى شباب الجامعات يدعم الانتماء ويواجه الشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية، أن معهد إعداد القادة بحلوان التابع للوزارة ، يستضيف فعاليات منتدى شباب الجامعات خلال الفترة من 27-31 يناير الجارى، بمشاركة العديد من الوزراء فى لقاءات مفتوحة مع الطلاب لعرض السياسات المختلفة بالوزارات، فى إطار إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 ، وكذلك إستراتيجية الحكومة 2022 .

وأضاف عبد اللطيف لـ"الخليج 365"، أن المنتدى بهدف المنتدى إلى تنمية روح الانتماء الوطني لدي الشباب، ومكافحة الشائعات التي تحاول النيل من الوطن وشبابه، بالإضافة إلي ممارسة الطلاب للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية بما يساهم فى بناء شخصيتهم، ويضم لقاءات حول مجلس النواب والشباب، وبناء الدولة، وأثر الثقافة في الانتماء الوطني، وإستراتيجية الوزارة فيما يخص الأنشطة الطلابية ولوائحها بمشاركة 450 طالب وطالبة ، وعدد من المرافقين من 27 جامعة حكومية وجامعة الأزهر.