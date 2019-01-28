شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى " يستعد لتنفيذ مبادرة نور الحياة عقب انتهاء أجازة نصف العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت هيئة التأمين الصحى ، استعدادها الكامل للبدء فى تنفيذ مبادرة " نور الحياة " للكشف عن ضعاف البصر بين الأطفال فى المدارس بعد انتهاء اجازة نصف العام .

وقال مصد مسؤل بهيئة التأمين الصحى ، لـ "الخليج 365 " أن المبادرة ستعمل على محورين الأول الكشف المبكر عن أمراض ضعف الابصار ، والثانى علاج الحالات التى تعانى من المشاكل الصحية المتعلقة بالعيون مع توفير النظارة الطبية ، مضيفا أن الدولة تدعم تخطيط هيئة التأمين الصحى لرعاية الطلاب وتوفير خدمة صحية عادلة لهم .