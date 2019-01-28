شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة سلاح من الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحق لبعض المواطنين الحصول على ترخيص للأسلحة النارية، على أن يتم تجديدها في الوقت المحدد.

وهناك بعض المستندات المطلوبة للحصول على رخصة سلاح، وهي:

- صحيفة الحالة الجنائية ( فيش وتشبيه )

- صورتين فوتوغرافية .

- إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.

- بيان بمبررات الترخيص .

- المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن (35) .

- تحديد الغرض ( الدفاع – الصيد – الرماية – الحراسة – الزينة).

- شهادتين طبيتين من إخصائي تفيد لياقة الطالب صحياً لحمل السلاح ( باطنة + نظر ).