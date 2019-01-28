تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على رخصة سلاح من الداخلية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحق لبعض المواطنين الحصول على ترخيص للأسلحة النارية، على أن يتم تجديدها في الوقت المحدد.
وهناك بعض المستندات المطلوبة للحصول على رخصة سلاح، وهي:
- صحيفة الحالة الجنائية ( فيش وتشبيه )
- صورتين فوتوغرافية .
- إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.
- بيان بمبررات الترخيص .
- المؤهل الدراسي بالنسبة لذوى المؤهلات أو شهادة محو الأمية لغيرهم حتى سن (35) .
- تحديد الغرض ( الدفاع – الصيد – الرماية – الحراسة – الزينة).
- شهادتين طبيتين من إخصائي تفيد لياقة الطالب صحياً لحمل السلاح ( باطنة + نظر ).
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