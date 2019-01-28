شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تزويد نقاط مسح "100 مليون صحة" بكواشف فيروس سى بـ20 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة 100 مليون صحة تسير بشكل منتظم وهناك إقبال كبير من جانب المواطنين عليها، مؤكدة أنه تم ضخ كواشف جديدة للفحص الخاص بفيروس سى بالمراكز فى 20 محافظة.

وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لليوم السابع، أنه سيتم مد العمل بمراكز الفحص الخاصة بالفيروسات حتى بعد انتهاء فترة المبادرة، حرصا على صحة المصريين وتمكين من لم يقم بالفحص من إجراءه.

وأضافت وزيرة الصحة هناك دعم كبير من القيادة السياسية للمبادرات التى تمثل حجر الزاوية فى رفع كفاءة الخدمة وضمان استمرارية الكشف المبكر عن الأمراض .