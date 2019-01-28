شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة.. إعلامى إخوانى يشارك فى مؤتمر الأمن القومى الإسرائيلى بتل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على تفاصيل جديدة بشأن الزيارة التى أجراها الصحفى الإخوانى أبو بكر خلاف إلى إسرائيل، وزعم أنه ذهب لزيارة المسجد الأقصى، بعد أن نشر صورة على صفحته الشخصية أمام المسجد، حيث أكدت مصادر مطلعة أن "خلاف" ذهب إلى إسرائيل للمشاركة فى "مؤتمر الأمن القومى الإسرائيلى" السنوى الذى ينظمه معهد دراسات الأمن القومى بإسرائيل فى الفترة من 27 إلى 29 يناير 2019.

وأشارت المصادر إلى أن الصحفى الإخوانى إعترف بعلاقاته مع باحثين إسرائيلين أثناء استضافته فى برنامج بقناة "مكملين" الاخوانية، حيث كان يقدم فقرة ثابتة بعنوان "بالعبرى" ،وأكد أنه يتواصل معهم باستمرار، فيما أوضحت المصادر أنه تلقى هذه الدعوة لحضور مناقشات التقرير الاستراتيجى للأمن الإسرائيلى لعام 2019، حيث من المقرر أن تستغرق زيارته إلى إسرائيل أسبوع، كما كشفت أن هذا المؤتمر يشرف عليه جهاز الاستخبارات الإسرائيلى "الموساد".

وفى السياق ذاته قررت رابطة إعلاميين الإخوان بالخارج، إحالة أبو بكر خلاف إلى التحقيق ،واستدعاءه لسماع أقواله عقب عودته مباشرة من إسرائيل، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية وإعلانها للرأى العام.