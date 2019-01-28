شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر صور زيارة سفير بيلا روسيا وزوجته للسد العالى بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار سيرجى راتشكوف، سفير بيلا روسيا بالقاهرة، السد العالى وخزان أسوان، اليوم الأحد، فى جولة سياحية برفقة زوجته.

وكان فى استقبال سفير بيلا روسيا، المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، والذى صاحبهما فى جولة سياحية بالسد العالى ورمز الصداقة المصرية السوفيتية، وقدم شرح توضيحيا لهما حول تاريخ إنشاء السد العالى، وجهود الاتحاد السوفيتى فى التعاون مع مصر لإنشاء السد.

والتقط سيرجى راتشكوف وزوجته، الصور التذكارية بمنطقة الزيارة بالسد العالى ونقطة المشاهدة وأمام رمز الصداقة بعد الصعود إلى قمته ورؤية منظر نهر النيل من أعلى.

وكان سفير بيلا روسيا بالقاهرة، زار أمس السبت، معبد أبو سمبل، ضمن جولة سياحية له بمحافظة أسوان، تستمر لمدة 3 أيام.