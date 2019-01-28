شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية: 4191 سيارة زيرو متواجدة داخل الميناء حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، أن أعداد السيارات الزيرو المتبقية القادمة عبر ميناء الإسكندرية ولازالت متواجدة داخل الميناء وصلت إلى 4191 سيارة حتى الآن.

واكدت هيئة ميناء الإسكندرية فى بيان لها، أنه وصل إلي الميناء من 1 نوفمبر الماضى حتي اليوم الأحد 27 يناير الجارى 49074 خرج منهم 44883 .

وأوضح البيان، أنه منذ يوم 23 يناير الجاري وصل إلي الميناء عبارتين فرغت 222 سيارة فقط وخرج من الميناء 2698 ( خرجوا فى 5 أيام ).