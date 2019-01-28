شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أيام.. مصر للطيران تتسلم طائرة شحن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مسئول بالشركة الوطنية مصر للطيران، إنه من المقرر أن تتسلم شركة مصر للطيران للشحن الجوى الطائرة الثانية، بعد تحويلها من طائرة ركاب لشحن أول فبراير المقبل لتنضم مباشرة إلى أسطول الشحن التابع للشركة.

وأضاف المصدر أن الشركة تدرس حاليا توسيع سوقها الحالى إلى مناطق جديدة فى أفريقيا وبعض الدول الخليجية والأوروبية، ضمن خطة الشركة للوصول إلى نقاط عديدة وفتح أسواق جديدة.

وكانت مصر للطيران للشحن الجوي تسلمت اغسطس الماضي أول طائرة شحن من طراز الإيرباص A330-200P2F بعد تحويلها من طائرة ركاب إلى طائرة شحن بضائع تسع حموله 60طن وذلك من اجمالي ثلاث طائرات لمصرللطيران من نفس الطراز تم التعاقد علي تحويلهم من طائرات ركاب لطائرات شحن جوي بالتعاون مع شركة ايرباص العالمية المصنعة للطائرات وشركة EFW العالمية المتخصصة في هذا المجال.

ومن المقرر إستلام الطائرة الثالثة فى يونيو 2019، وذلك ضمن إستراتيجية الشركة لتجديد اسطولها بما يخدم نشاطها وتوسعاتها فى وجهاتها المختلفة.