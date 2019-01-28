شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الإثنين 28/1/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية معتدل على باقي الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الدلتا ومناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد وجنوب سيناء والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية وعلى البحر الأحمر؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ انخفاض حاد و كبير على درجات الحرارة و تُصبح دون مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحوالي 6-8 درجات مئوية، و يكون الطقس بارداً بوجهٍ عام في مُختلف المناطق، و شديد البرودة فوق المُرتفعات الجبلية العالية. و تتكاثر تدريجياً أثناء النهار في شمال ووسط البلاد كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة، و تتهيأ الفرصة اعتباراً من ساعات الظهيرة لهطول أمطار رعدية غزيرة في شمال ووسط المملكة بمشيئة الله تكون مُترافقة مع تساقط كثيف للبَرَد. كما و يُحتمل تساقط ثلوج خفيفة فوق قِمم جبال جرش و عجلون العالية، والرياح تكون غربية نشطة السرعة، مترافقة مع هبات قوية في الجبال الجنوبية.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية خفيفة الى مُعتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية

ليلاً: يكون الطقس بارداً و رطباً بوجهٍ عام في مُختلف المناطق، و تبقى الفرصة مُهيأة في شمال ووسط المملكة لهطول بعض الزخات المُتفرقة من الأمطار في حين يُتوقع تشكل الضباب فوق أغلب المُرتفعات، والرياح تكون غربية مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتسقط الأمطار التي تصحب بزخات البرد أحياناً فوق المناطق الشمالية، وتمتد تدريجياً لباقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا.