شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات× 24 ساعة.. "الزراعة" تعلن إعدام 100 ألف "بطة" مستوردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة التضامن: وزارة التضامن: وزيرة التضامن: إنقاذ المشردين من الشوارع بداية جيدة لعام 2019 التضامن تتعامل مع 1687 مشرد وطفل بلا مأوى بالقاهرة والمحافظات وزارة التموين: وزارة التموين: وزير التموين يطمئن على توافر السلع والمنتجات الغذائية ببورسعيد وزارة التربية والتعليم: وزارة التربية والتعليم: التعليم تؤكد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوى 2019 فى المدارس بعد انتهاء التصحيح التعليم: لجان متخصصة لمقابلة المرشحين للإشراف على امتحانات الثانوية العامة "التعليم" تبحث مع "آبل" إدماج التكنولوجيا في نظام التعليم الجديد وزارة الصحة: وزارة الصحة: وزيرة الصحة تكلف 27 لجنة سكانية بمتابعة مؤشرات الزيادة السكانية بالمحافظات وزيرة الصحة: مبادرة للكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة بين الأطفال وزيرة الصحة تعلن إطلاق مبادرة قومية لمحاربة ختان الإناث ونشر ثقافة تجريمها وزارة الإسكان: وزارة الإسكان: نائب وزير الإسكان: تم توسيع الأحوزة العمرانية لأغلب المدن والقرى وزارة الزراعة: وزارة الزراعة: "الزراعة" تعلن إعدام 100 ألف بطة مستوردة لإصابتها بوباء سالمونيلا "الزراعة" تواصل تلقى طلبات ملء فراغات حظائر الماشية لزيادة إنتاج اللحوم وزارة النقل: وزارة النقل: المترو: انتحار مواطن بإلقاء نفسه أمام قطار بمحطة مترو السادات وزارة القوى العاملة : وزارة القوى العاملة : صور.. وزير القوى العاملة لعاملى مصنع كيما: "الناس اللى بتعرق وراء أى تنمية " وزير القوى العاملة يوزع شهادات أمان للعمالة غير المنتظمة بأسوان وعقود عمل للمعاقين وزارة السياحة : وزارة السياحة : غرفة شركات الأقصر: زيارة ماكرون لـ"أبوسمبل" دفعة لزيادة السياحة الفرنسية وزارة الأوقاف : وزارة الأوقاف : وزير الأوقاف يستقبل المفتى ومستشار الرئيس لتدشين برنامج أكاديمية الدعاة العلمية.. فيديو وزير الأوقاف: 20 مليون جنيه من باب البر لدعم مبادرة نور حياة

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