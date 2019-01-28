شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم: إعلان نتائج الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن اعتماد نتائج الشهادات الإعدادية لامتحانات الفصل الدراسى الأول 2019، تتم فى المديريات التعليمية والمدارس، حسب ظروف كل مديرية.

وفى السياق ذاته، قالت مصادر مسئولة لـ" الخليج 365"، أن غالبية المديريات سوف تعلن النتائج نهاية الأسبوع الجارى، وبحد أقصى منتصف الأسبوع المقبل سوف تكون جميع المديريات انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات والانتهاء من إعلان النتائج فى مختلف المديريات.

وأوضحت المصادر، أن النتائج تعتمد من السلطة المختصة فى المحافظة وليست الوزارة، لافتة إلى أن جميع المديريات سوف تعلن نتائجها حسب انتهاء مرحلة التصحيح ورصد الدرجات، مضيفة أنه على الطلاب متابعة نتائجهم فى المدارس التابعين لها.