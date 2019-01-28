انتقادات برلمانية لأعضاء الوحدة المحلية بمركز ومدينة طامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

شن أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعهم، مساء اليوم الأحد، هجومًا حادًا على أعضاء الوحدة المحلية بمركز ومدينة طامية بمحافظة الفيوم، وممثلي شركة المياه هناك، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محسن أبو سمنة بشأن مشكلة الصرف الصحي بمنطقة أرض قرطبة بمحافظة الفيوم.

وقال مقدم طلب الإحاطة، إنi تم التعاقد على عمل شبكة صرف صحي بها تحت إشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، متابعًا: "لكننا فوجئنا بأن غرف الصرف عبارة عن غرف وهمية ولا يوجد بها خط طرد، مما أدى إلي تراكم الصرف الصحي وغرق المنطقة وتسرب مياه الصرف إلي غرف المنازل".

كما طالب بمحاسبة المقصرين والمتسببين في هذا الخلل، وإنشاء شبكة صرف صحي.

وعقب ممثل شركة المياه بأن التعاقد على إنشاء شبكة الصرف تم بين صاحب المشروع، وشركة خاصة تحت إشراف شركة المياه منذ سنوات، وتم إحالة مسئولي الشركة خلالها إلى المعاش.

فيما طالب النائب ممدوح الحسيني بتشكيل لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الواقعة وتحويل كل من تسبب في ذلك الإهمال إلي النيابة العامة .

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمنح ممثلي شركة المياه بالمحافظة، والوحدة المحلية بالمحافظة، مهلة شهر للاجتماع وإعداد تصور بشأن إنشاء شبكة الصرف وعمل المقايسة الخاصة بها.