انت الان تتابع البرلمان يوافق على قانون الحكومة بشأن الرمال السوداء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، بصورة نهائية، على مشروع قانون الحكومة بالترخيص لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى التعاقد مع هيئة المواد النووية والشركة المصرية للرمال السوداء، فى شأن البحث واستكشاف وتعدين وتركيز المعادن الاقتصادية والمنتجات الثانوية من الرمال السوداء، واستغلالها فى جمهورية مصر العربية، سبق ذلك إعلام ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر" على لسان رئيسه النائب عبد الهادي القصبي، بموافقة أعضائه على القانون سالف الذكر.

وكانت لجنة الطاقة بالبرلمان، برئاسة المهندس طلعت السويدي، وافقت بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مشروع القانون، موضحة أنه أهميته تكمن في أن مصر تعد واحدة من أهم الدول التي تتوافر بها الرمال السوداء، حيث تمتلك ما يقرب من 11 موقعا علي السواحل الشمالية تنتشر بها الرمال السوداء بتركيزات