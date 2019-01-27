انت الان تتابع هنري: التمييز في عقوبة «الزنى» ينتهك حق المرأة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النائبة نادية هنري: أنا مع طلب الرئيس بتوثيق الطلاق الشفهي.. ويجب أن نقنن الزواج العرفي حتى لا يضيع حق الدولة.. واخترقنا الدستور بعدم خروج قانون إلغاء ندب القضاة

واحدة من أبرز النائبات البرلمانيات تحت قبة البرلمان، إن لم تكن أبرزهن، وهي النائبة نادية هنري، وذلك لما قدمته من مشاريع قوانين أُُقرت وأخرى تطمح أن تقر خلال دورة الانعقاد الحالية، في مجملها مشاريع تعد انتصارًا لحقوق المرأة.. "التحرير" التقى هنري في حوار للحديث عن التشريعات البرلمانية الخاصة بالمرأة، وحديثها عن تحفظاتها على قوانين أُُقرت بالفعل ترى أنها غير منصفة للمرأة، وتُعدد من التعديلات التي ترغب أن تشملها تلك القوانين، مثلما عُدل قانون الجمعيات.

كنت واحدة من أبرز النائبات في البرلمان خلال السنوات الـ3 الماضية.. في تقديرك ما أهم مكتسبات المرأة خلال الفترة الماضية؟ فى تقديرى أن قانون الحرمان من الميراث من أهم القوانين التي أثيرت في الفترة الماضية، وسبق أن أعددت مشروع قانون حول الميراث وتقدمت به إلى المجلس وتمت الموافقة عليه في الدورة الثانية،

كنت واحدة من أبرز النائبات في البرلمان خلال السنوات الـ3 الماضية.. في تقديرك ما أهم مكتسبات المرأة خلال الفترة الماضية؟

فى تقديرى أن قانون الحرمان من الميراث من أهم القوانين التي أثيرت في الفترة الماضية، وسبق أن أعددت مشروع قانون حول الميراث وتقدمت به إلى المجلس وتمت الموافقة عليه في الدورة الثانية، وكانت الحكومة قد قدمت نفس القانون وتمت الموافقة عليه في نفس الوقت الذي قدمت فيه، وأيضا قانون توسيع دائرة تجريم ختان الإناث في دور الانعقاد الأول.

هل تم إقرار مشروعي تجريم ختان الإناث والتعدي على الميراث؟

نعم، واتسعت دائرة تجريم الختان في المجتمع بناء على التعديلات التي أجريت على القانون، وكذلك الحال في قانون الحرمان من الميراث، فهناك فارق بين قانون المساواة في الميراث وتجريم الحرمان من الميراث، فالمرأة لها حق في الميراث ولكنها طواعية تتركه، كما أن العادات والتقاليد تحثها على ترك حقها في الميراث لكن هذا يعد حرمانا وانتهاكا لحقوق المرأة.

ماذا عن المشاريع التي تقدمت بها ولم تناقش حتى الآن؟

قدمت مشروع قانون المرأة قاضية ولكنه لم يناقش، والمرأة محرومة من تولي مناصب القضاء في الدولة والنيابة العامة، وهو أكثر شيء خارق للدستور، ومؤخرا قدمت مشروع القانون الشامل لجميع أشكال العنف ضد المرأة كالعنف اللفظي والجنسي والزوجي، على الرغم من تقدم المجلس القومي للمرأة، لكني فضلت أن أقدم مشروع قانون لتغيير بعض المفاهيم وإجراء تعديلات لبعض المواد التمييزية ضد المرأة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، ولو قرأنا القوانين سنجد الكثير من البنود الأبوية التمييزية التي بها مواد تنتهك حق المرأة.

ما أبرز العقبات المطروحة لتضمينها في قانون العنف ضد المرأة؟

هناك تمييز في تجريم العقوبة بين الرجل والمرأة في الزنى مثلا، وسنجد في قانون العقوبات تمييزا في عقوبة الزنى، بين الرجل والمرأة، فالرجل لو وجد زوجته في واقعة زنى من حقه أن يقتلها ويأخذ أقل عقوبة، في حين أن العكس للمرأة وتأخذ أشد عقوبة، ويحكم عليها بالسجن المشدد، ونحن هنا لا نحلل الزنى، وأتحدث عن المساواة في العقوبة، فلماذا يوجد تمييز في العقوبة، والتمييز في عقوبة الزنى ينتهك حق المرأة في المساواة.

من وجهة نظرك ما أسباب حرمان المرأة من الميراث؟

هي عادات وتقاليد وفكر مغلوط عن مفاهيم سابقة تم توارثها ولكن مع العلم والتقدم يجب أن نقف ضدها. في عهد سابق كانت المرأة لا تعمل وكان الرجل يقوم بكل شيء، أما الآن فكل منهما يساعد الآخر في إنشاء عش الزوجية بالتساوي.

هل ستقومين بطرح مشروعات قوانين خاصة بالمرأة خلال الفترة المقبلة؟

هناك تعديلات يجب أن نقوم بها في قانون العمل لأنه يوجد به انتهاك صارخ للمرأة كحصولها على العلاوات مثلا، فنحن نحتاج إلى إجراء بعض التعديلات على قانون العمل قبل أن يخرج إلى النور، بالإضافة إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى بعض التعديلات.



ما اعتراضك على قانون الأحوال الشخصية؟

إذا كنا نعترف بالزواج العرفي فعلينا أن نقننه، لأن عدم تقنينه يضيع حق المرأة، وبالتالي يضيع حق الدولة أيضا، والفكرة بما أننا نعترف بالزواج العرفي فيجب أن تكون مسميات الزواج واضحة، ويجب أن تحصل المرأة على حق الطلاق كما يحصل عليه الرجل.

كيف يحق للمرأة أن تطلق نفسها حسب رأيك؟

أنا كنت مع طلب الرئيس في توثيق الطلاق الشفهي، وأنا لا أحب أن أخوض في الحديث في هذا الأمر، لأني لا أمتلك المعرفة الكاملة، لا سيما أن هناك اعتراضات من الأزهر، ولكن كيفية تسهيل قضايا الطلاق للمرأة أمر مهم للغاية، وأطالب الأزهر بأن يحاول معنا لمساعدة المرأة في الحصول على الطلاق بطريقة كريمة، وما يحدث من انتهاك للمرأة بالمحاكم غير مقبول.

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لماذا لم تقدمي مشروع قانون بالتنسيق مع الأزهر لطلاق المرأة؟

الأزهر يعمل هذا الأمر بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة بالفعل، والأمر الآخر هو أنني لا أوافق أن يكون محل سكن المرأة بعد الطلاق طول فترة الحضانة فقط، وبعد ذلك تترك محل السكن، وهو شىء مهين جدا.

ما الحل من وجهة نظرك؟

لا بد من توفير سكن للزوجة المطلقة أو للأم الراعية، وفي حالة زواجها مرة أخرى تترك السكن، والتمييز الخطير أن الحضانة تسقط عندما تتزوج المرأة، بينما لا تسقط عندما يتزوج الرجل.

في تقديرك كيف نخرج بالمرأة من هذه الحالة؟

أظن أن هناك حلا في مفوضية منع التمييز، وهى تمثل حلا جذريا لكثير مما تعانى منه المرأة حاليا.



كيف ترين تمثيل المرأة في البرلمان والحكومة؟

أفضل نسبة لتمثيل المرأة في البرلمان والحكومة معا، هى النسبة الموجودة حاليا، وأنا كنت منبهرة من التغيير الحاصل في الشعب لتحصل سيدات على مقعد فردي بدون قائمة، وهو أكبر دليل على تغيير المجتمع لنظرته للمرأة.



ماذا عن ملاحظاتك على قانون دور العبادة؟

القانون تمت الموافقة عليه رغم التحفظات، ومع الأحداث الطائفية المتزايدة، وما يترتب عليها من إغلاق للكنائس بدلا من فتحها، فنحن بحاجة إلى إعادة فتح هذا القانون كما عاد قانون الجمعيات، وأهم تعديل بالقانون هو ترخيص بناء دور العبادة مثله مثل المساجد، لأن العبادة حق، ومن يمنع العبادة جريمة.



من وجهة نظرك من أين نبدأ مواجهة الأحداث الطائفية؟

بالتنمية، وتغيبر ما حدث لنا من غزو فكري من الوهابية لسنين طويلة.

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كيف ترين غزو الوهابية لمصر؟

أصبح "موجودا في الجو.. وملاصقا للحياة"، والفكرة أن الفكر الوهابي دخل من خلال أمور عدة، وأبرزها السفر لدول الخليج والعودة بالأفكار الوهابية التي ترفضها السعودية الآن.

هناك من يطالب بفصل الكليات العلمية عن الأزهر ويبقى الأزهر على الكليات الشرعية فقط.. كيف ترين هذا؟

نحن بحاجة إلى توحيد التعليم، فالطالب الأزهري الذي يدرس مناهج دينية يظل تابعا للأزهر تعليما وعملا، لكن كل ما هو علمي يجب إدراجه تحت بند المؤسسات التعليمية، سواء كان التعليم ما قبل الجامعي أو الجامعي، هذا ليس له علاقة بالفكر الديني، فالأزهر قائم على حماية ونشر الدعوة الإسلامية في العالم أجمع وليس مصر فقط، وهذا يعنى أن الأزهر للدين وليس للتعليم.

هل البرلمان أدى الدورالمنوط به؟

من المفترض أن يقدم أكثر من ذلك، فلدينا استحقاقات دستورية نستطيع العمل عليها، من يوم 18 يناير 2019 ونحن نخترق الدستور في عدم خروج قانون إلغاء ندب القضاة، لأنه دستوريا يوجد مادة تنص على أن 18 يناير 2019 آخر موعد لانتداب القضاة، وبالتالي نحتاج إلى خروج هذا القانون من مجلس النواب ويتم إلغاء ندب القضاة الذي يكلف الدولة تكلفة عالية في الموازنة العامة للدولة.

كم عدد القضاة المنتدبون وكم تكلفة ندبهم؟

تقدمت بسؤال لوزيرة التخطيط ولكن حتى الآن لم يصلني رد، وعدم وجودهم في أماكنهم يعطل العملية القضائية، فنحن كمجلس نواب يجب علينا العمل على خروج هذا القانون، بالإضافة لخروج قانون آخر، وهو قانون المحليات والمحافظات، ويجب على المجلس أن يتحرك بأمر الدستور بإنهاء كل ما مر به الشعب المصري قبل انتهاء الدورة الحالية.