انت الان تتابع من الهبوط إلى الصعود.. نسب مشاركة المرأة في البرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المرأة تحت القبة لأول مرة في برلمان 1957.. و2016 الأعلى بـ89 امرأة.. بينما 2012 الأعلى ترشحا للنساء وأقلها في تمثيلهن.. السادات استحدث «الكوتة» ببرلمان 1979

منذ نشأة الحياة البرلمانية في مصر خلال قرن ونصف، لم تنل المرأة حق الترشح إلا في برلمان 1957 بعهد الرئيس جمال عبد الناصر، ومنذ تلك الفترة تباين عدد النائبات ولم يصل إلى نسبة 12% إلا في برلمان 2010، الذي لم يدم طويلا، وتعد أكبر نسبة مشاركة للنساء في البرلمان هي في البرلمان الحالي، الذي بدأ أول دور انعقاد عام 2016، حيث يضم في عضويته 89 نائبة، منهن 75 منتخبات و14 معينات، بنسبة 14.9% من إجمالي عدد المقاعد وهو 598، وهو ما يلفت النظر إلى دور النائبات في هذا المجلس، وهل سيستمر عددهن في الزيادة بالبرلمان المقبل، وماذا لو توقف تخصيص «كوتة» للنساء؟

قبل وصول عدد النائبات لهذا الرقم في برلمان 2016، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان للمرة الأولى، في برلمان 2010، ووصلت إلى 12.7 %، حيث نجحت 64 نائبة، وتراجعت مرة أخرى عام 2012 فى ظل تصدر جماعة الإخوان المصنفة إرهابية للمشهد السياسي عقب 25 يناير 2011، ووصلت إلى أقل من 2% وكان عدد النائبات 11 فقط،

قبل وصول عدد النائبات لهذا الرقم في برلمان 2016، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان للمرة الأولى، في برلمان 2010، ووصلت إلى 12.7 %، حيث نجحت 64 نائبة، وتراجعت مرة أخرى عام 2012 فى ظل تصدر جماعة الإخوان المصنفة إرهابية للمشهد السياسي عقب 25 يناير 2011، ووصلت إلى أقل من 2% وكان عدد النائبات 11 فقط، وبلغت نسبتهن الأعلى في برلمان 2016، حيث وصلت 14.9% مع زيادة إجمالي عدد مقاعد البرلمان من 444 في 2010، و508 في 2012، إلى 598 حاليا، لتصبح أعلى نسبة فى تاريخ البرلمانات المصرية.

لم تستطع المرأة المصرية رغم كفاحها الطويل الذي تبلور في ثورة 1919 وما تلاها من سنوات الدخول إلى البرلمان قبل عام 1952، حتى إنه فى حفل افتتاح أول برلمان، مارس 1924، أقدمت النساء على تقديم طلب لحضور هذا الحفل، وحملن لافتات كتب عليها: «احترموا حقوق نسائكم»، وتطلب منح النساء حق الانتخاب، إلا أن ذلك لم يحدث، طوال تلك السنوات التي تلت كتابة أول دستور عام 1923، وحتى انتهاء العهد الملكي، وفقا لدراسة دكتور يسري العزباوي، الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عام 2015.

ولما أصرت النساء على مطلبهن لحضور جلسات البرلمان، تم تخصيص مقصورة لهن، عام 1925، ثم مقصورتين بعد ذلك، ثم تبع تلك الخطوات، إعلان البرلمان أنه سيناقش بالفعل حق المرأة في التصويت أثناء انعقاد جلساته، وتوالت الأحداث التي طالبت فيها النساء بضرورة أخذ حقوقهن السياسية والمدنية، خاصة حقهن في الانتخاب والترشح لعضوية البرلمان أسوة بالرجال.

وقد أثبتت تجربة المرأة المصرية في اقتحام الحياة النيابية، نجاحها في مجال العمل البرلماني، حيث مثلت المواطنين خير تمثيل. وكان لها بصماتها الواضحة، سواء فى مجالس الرقابة أو التشريع، وفق دراسة العزباوي.

حاولت مجموعة من النساء في فترات مختلفة، ممن تصدرن المشهد المطالبة بحقوق المرأة السياسية، مثل هدى شعراوي، ومنيرة ثابت، ودرية شفيق التي قادت مظاهرات نسائية، واقتحمت مبنى مجلس النواب لحث البرلمان على تعديل القوانين، حتى تسمح بمشاركة المرأة، في فبراير 1951، حين قادت مظاهرة برفقة 1500 ا مرأة، وكانت تهدف إلى أن ينظر المجلس ورئيسه بجدية في قضايا ومطالب المرأة المصرية، ويعتبر كثيرون هذه اللحظة، لحظة تاريخية بالنسبة للحركة النسائية، وبعد أسبوع من المظاهرة عرض على المجلس قانون ينص على منح المرأة المصرية حق الانتخاب والترشيح للبرلمان.

في أعقاب ثورة 23 يوليو 1952، بدأت مشاركة المرأة في البرلمان، وكانت المرة الأولى في برلمان 1957، واستطاعت المرأة الدخول إلى المجلس النيابي الذي تشكل بعد إقرار دستور 1956، وكان عدد النائبات 2 من إجمالي 350 مقعدا بنسبة 0.6 %، حيث استطاعت راوية عطية عن دائرة الجيزة وأمينة شكري عن الإسكندرية، تمثيل المرأة المصرية لأول مرة تحت القبة، بدون تخصيص «كوتة» للنساء.

في ثاني البرلمانات بعهد الرئيس عبد الناصر، عام 1960، زاد عدد النائبات إلى 6 بنسبة 1.8% مع نفس عدد المقاعد، واستمرت الزيادة حتى برلمان 1964 فاستطاعت المرأة الفوز بـ8 مقاعد، وتصدرت مفيدة عبد الرحمن، ونوال عامر، وأمينة شكري، وكريمة العروسي المشهد، لكن في برلمان 1969 قل عدد النائبات إلى 3 نائبات فقط بنسبة 0.9%.

في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة مرة أخرى تحت القبة، خاصة برلمان 1979 الذي شهد طفرة في عدد النائبات، فقد بلغ عددهن 33 بنسبة 9.4%، بعد أن كان عددهن 6 في برلمان 1976 بنسبة 1.2%، و8 نائبات في برلمان 1971 بنسبة 2.3%، مع استمرار إجمالي عدد المقاعد 350 مقعدا.

خلال هذه الفترة تم تعديل قانون الانتخابات رقم 38 لسنة 1972 بالقانون رقم 21 لسنة 1979 الذي نص على تخصيص 30 مقعدا للنساء كحد أدنى بواقع مقعد على الأقل لكل محافظة، وكانت هذه المرة الأولى التي يتم فيها إقرار «كوتة» للنساء.

لم يسمح هذا القانون للرجال بالتنافس على هذه المقاعد في الوقت الذي سمح فيه للنساء بالتنافس مع الرجال على بقية المقاعد الأخرى، الأمر الذي دفع 200 سيدة للترشح في الانتخابات وفازت منهن 30 امرأة، بالمقاعد المخصصة للنساء، كما فازت السيدات بـ3 مقاعد أخرى من المقاعد غير المخصصة لهن بالإضافة إلى ذلك عين رئيس الجمهورية سيدتين ضمن قائمة الأعضاء العشرة الذين يحق للرئيس تعيينهم حسب الدستور وبهذا أصبح إجمالى النائبات 35 نائبة.

في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، استمر ارتفاع نسبة النائبات، ففي برلمان 1984، فازت 37 نائبة بنسبة 8.9%، وارتفع إجمالي عدد المقاعد إلى 448 مقعدا وظل عدد المقاعد ثابتا حتى برلمان 1987.

للمرة الأولى، ارتفعت نسبة تمثيل المرأة داخل مجلس النواب، في برلمان 2010، ووصلت إلى 12.7%، حيث نجحت 64 نائبة من إجمالي 508 مقاعد، بعد أن شهدت تراجعا استمر في البرلمانات الخمسة السابقة عليه، ففي برلمان 1987 قل عددهن إلى 14 نائبة، كما قل أيضا إجمالي عدد المقاعد إلى 444 بدلا من 448 مقعدا، وفي برلمان 1990 انخفض عدد النائبات إلى 7 سيدات فقط، وفي برلمان 1995 أصبح عددهن 5 نائبات، وزاد بنسبة ضئيلة في برلمان 2000، وأصبح عددهن 7 سيدات، إلى أن سُجلت أدنى نسبة في عام 2005 وكانت 0.9% فحصلن على 4 مقاعد فقط.

تراجع عدد النائبات مرة أخرى في ظل تصدر جماعة الإخوان المصنفة إرهابية حاليا، المشهد السياسي بعد 25 يناير 2011، حتى وصل عددهن إلى 11 نائبة بنسبة 2% من إجمالي 508 مقاعد في برلمان 2012.

ولم تعكس أي انتخابات جرت في مصر التمثيل الحقيقى للمرأة في المجتمع، فعلى سبيل المثال كانت الانتخابات البرلمانية نهاية عام 2011 ومطلع 2012، الأكثر ترشيحا في تاريخ البرلمانات المصرية، ولكن لم يكن البرلمان الأكثر تمثيلا للسيدات، وقد ترشحت خلال تلك الانتخابات 984 سيدة منهن 351 امرأة على المقاعد الفردية، و633 على القوائم الحزبية، مقابل ترشح ما يقرب من 131 و449 سيدة فى انتخابات 2005 و2010 على الترتيب.