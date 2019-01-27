شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية النواب»: معدل النمو في مصر سيصل إلى 5.8 % والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن معدل النمو الاقتصادي في مصر سيصل إلى 5.8 %، وهذا مؤشر جيد للغاية.
وأضاف «الجوهري» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين»، اليوم الأحد، أنه من الضروري التركيز على الاستثمارات الأجنبية لتوفير العملة الصعبة والوظائف للمصريين.
وأشاد «الجوهري» بحوار رئيس الحكومة خلال حضوره منتدى دافوس الاقتصادي، ما يعطي مصر فرصة لإظهار الإجراءات التي قامت بها لإصلاح الأوضاع.
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