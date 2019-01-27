شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسي سابق: زيارة ماكرون لمصر تشجع المستثمرين الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير جمال بيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، إن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر ستشجع المستثمرين الأجانب على الحضور لمصر، مضيفا: «دعاية مجانية لبلادنا».

وانتقد «بيومي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين عبر فضائية «الرافدين»، اليوم الأحد، الحديث بشكل متكرر عن الأمن، قائلا: «الإعلام يبالغ في حالة الأمن وينشرها بكثافة هذا يخيف السائحين»، على حد قوله.

وشدد السفير السابق، على ضرورة اهتمام القيادة السياسية بالجاليات المصرية في الخارج، أتمنى حديث القيادة مع الخليج وأوروبا لتوفير الوظائف في أرقى الأماكن، دوما ما نفخر أن المصريين بالخارج ذو قيمة.