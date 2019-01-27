شاهد في دقيقة.. من أسوان إلى القاهرة.. جدول زيارة "ماكرون"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستهل الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، زيارته لمصر من المعابد والآثار المصرية القديمة، حيث زار معبد أبو سمبل بأسوان وغيرها من المواقع الآثرية قبل أن يتوجه إلى القاهرة فى زيارة تستمر حتى، الثلاثاء، ذات جدول أعمال مكدس يشمل الكثير من الاتفاقات واللقاءات عالية المستوى لتعزيز الروابط التاريخية بين البلدين، كما هو موضح فى الفيديو التالى:

- هذه الزيارة الأولى للرئيس الفرنسي منذ توليه مهام منصبه عام 2017 - يبدأ الزيارة من أسوان بصحبة زوجته برجيت ماكرون - يبدأ الزيارة من أسوان بصحبة زوجته برجيت ماكرون - تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى نقل معبد أبو سمبل وافتتاح قناة السويس - يلتقي عدد من المثقفين والفنانين المصريين - يلتقي عدد من المثقفين والفنانين المصريين - اليوم الثاني للزيارة يلتقي الرئيس عبدالفتاح السيسي - يحضر الرئيسان عشاء عمل مع رجال الأعمال - يحضر الرئيسان عشاء عمل مع رجال الأعمال - تشهد الزيارة توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم وعقدا - يزور ماكرون مشيخة الأزهر ويلتقي الدكتور أحمد الطيب - يزور ماكرون مشيخة الأزهر ويلتقي الدكتور أحمد الطيب - كما يزور كاتدرائية العباسية للقاء البابا تواضروس - يناقش الملفات الاقليمية وعلى رأسها محاربة الارهاب وليبيا وسوريا - يناقش الملفات الاقليمية وعلى رأسها محاربة الارهاب وليبيا وسوريا

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