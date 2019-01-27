شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بسويسرا يبحث مع رموز الجالية سبل الإسهام فى تنمية الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى سفير مصر لدى سويسرا هشام سيف الدين اليوم الأحد مجموعة من الأكاديميين والأستاذة المصريين بالجامعات السويسرية، وكذلك عدد من الاستشاريين المصريين في مجال الهندسة، وبعض العاملين في قطاع الأعمال من رموز الجالية المصرية.

وناقش الاجتماع سبل مساهمة الجالية المصرية في سويسرا في النهضة التنموية في مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكذلك الأفكار التي يمكن أن تستفيد منها القطاعات المختلفة الطبية والهندسية وغيرها في مصر.

شارك في اللقاء الدكتور خالد أبو حديد أستاذ الكيمياء بجامعة زيوريخ، والدكتور مروان القوصي أستاذ الأشعة بمستشفى أنزلشبيتال بجامعة برن، والمهندس عمرو سليمان والمهندس علاء سليمان الاستشاريان في مجال العمارة، ورضا رزيق رجل الأعمال في مجال الفنادق والمطاعم في سويسرا.

واستعرض السفير المصري تطورات عمليات التنمية الشاملة في مصر وما تبذله الدولة في مختلف المجالات وفق رؤيتها للتنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدًا أهمية مساهمة العقول العلمية المصرية في الخارج في تلك النهضة بخبراتها المكتسبة في أكبر المؤسسات العلمية السويسرية.

وقال السفير هشام سيف الدين، في تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في سويسرا، إن لقاء رموز الجالية المصرية يأتي في إطار حرص الدولة على التواصل المستمر والدائم مع نخبة العقول المصرية في الخارج وبحث كافة الأفكار التي تطرح للمساهمة في نهضة مصر من خلال الاستفادة بخبراتهم العلمية.

وشدد السفير هشام سيف الدين على حرص القيادة السياسية في مصر على مساهمة أبناء مصر في الخارج من أجل تحقيق النهضة الشاملة في كافة المجالات.

وأقيم اللقاء في مقر إقامة السفير المصري في برن، وشارك فيه القنصل المصري محمد فودة، ونائب السفير مجدي الدريني.